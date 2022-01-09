7. kattan düşen genç kız ağır yaralandı! Gözaltılar var
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 7. kattan düşen genç kız ağır yaralandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 7. kattan düşen genç kız ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi S.Ç, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katından pencereden zemine düştü.
Ağır yaralanan S.Ç, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi devam eden genç kızın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan genç kızla beraber evde bulunan biri kadın, 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.