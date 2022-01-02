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Aktüel 7 katlı binanın çatısında yangın
Aktüel

7 katlı binanın çatısında yangın

İstanbul-Kartal'da 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 18:06:00 -
7 katlı binanın çatısında yangın

İstanbul-Kartal'da 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Berceste Sokak'taki 7 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Binanın çatısında maddi hasar meydana gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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