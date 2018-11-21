THY- Euroleague
0553 313 94 23

7 Japon bilim adamının Müslüman olma hikayesi... Sebebi zeytin ve incir...

El Ezher Üniversitesinde şifalı bitkiler ve ilaç profesörü ve eski dekanı olan Dr. Taha İbrahim El Halife 7 Japon Araştırmacının nasıl Müslüman olduğunu anlattı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 22:42

Japon bilim adamları “İncir ve Zeytin” Kur'an'da belli bir sayıda geçiyor diye Müslüman oldu.

maganin.com sitesinin haberine göre Japonyalı bir araştırma grubu, kendilerinin şu anda elde ettikleri araştırmaların sonucunu Kur’an-ı Kerim’in önceden beyan ettiğini öğrenince Müslüman oldular.

Japonyalı grubun Müslüman olma hikayesi bir protein maddesini araştırmayla başladı.

Bu madde çok az miktarda insan ve hayvanların beyninde salgılanmakta ve kükürtle dolu olarak salgılanan bu madde demir ve fosforla karışabilme özelliğine sahip.İnsan bedeni için büyük önem taşıyan bu madde nispi kolesterol düşmesine neden olmakta ve aynı şekilde kalbi güçlendirmek ve nefes kontrolü için faydalıdır. 

İnsanda 15 yaşından sonra salgılanmaya başlayan bu madde 35 yaşına kadar artmakta ve 60 yaşında ise azalmaktadır.

Bu nedenle bu madde insan bedeninde kolay elde edilebilecek bir madde değildir. Ayrıca bu madde hayvanlarda daha az bulunmaktadır.

Japonyalı bu grup bitkiler arasında, yaşlılık nedenlerini azaltan bu madde hakkında araştırma yapmaya başladılar ve bu maddeyi Kur’an-ı Kerim’in “et-Tin ve ez-Zeytun” olarak adlandırdığı incir ve zeytinde buldular.

Araştırmalar sonucunda incir veya zeytinin yalnız başına insan sağlığı için yeterli olmadığı doğru olanın ikisinin karıştırılması olduğu ortaya çıktı. Bu Japon bilim adamlarına göre en faydalı yöntem 1 incirle 7 zeytinin tüketilmesiydi. 

Daha sonra Arabistan'lı “Taha İbrahim” adındaki bir doktor, Kur’an-ı Kerim’de zeytin kelimesinin 6 defa sarih bir şekilde ve bir defada Müminun Suresinde zımni olarak geçtiğini (yani toplam olarak 7 defa oluyor) İncir kelimesinin ise 1 defa zikredildiğini anlayınca Kur’an-ı Kerim’den topladığı bütün bilgileri toplayıp Japonyalı araştırmacı gruba gönderdi. Bu bilim adamları bu bilgilerden emin olduktan sonra İslam dinine müşerref oldular.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 22:42
  1. Japon bilim adamları
  2. Japon bilim adamları Müslüman olması
  3. İncir
  4. Zeytin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yılmaz Vural: Aliciğim beni unutma
    1. Yılmaz Vural: Aliciğim beni unutma
    2. Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 6..
    3. Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
    4. Kullanılmış çay poşetleri ile neler..
    5. Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6..
    6. Bakan Selçuk "Öğretmenler Günü..
    7. Gümüşhane'de inşaattan düşen işçi öldü
    8. 7 Japon bilim adamının Müslüman olma..
    9. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan:..
    10. Tırnaklardaki renklerin hastalıkla..
    11. Nicolas Anelka, Fenerbahçe'yi unutamıyor
    12. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    13. "ABD'nin Suudi Arabistan'a desteği..
    14. Bu yiyecekler karaciğer yağlanmasına..
    15. Ordu’nun Ünye ilçesinde trafik kazası:..
    16. Ev yapımı yumuşatıcı nasıl yapılır?
    17. Tuzla'da boya fabrikasında yangın
    18. Yılmaz Vural: Alicim beni unutma,..
    19. Güvelerden kurtulmak için...
    20. ABD Savunma Bakanı James Mattis'ten..
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!