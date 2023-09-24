7 ilde uyuşturucu operasyonu: 72 zehir taciri yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde zehir tacirlerine operasyon yapıldığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 72 zehir tacirinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklama şu şekilde:
AĞRI, MUĞLA, DİYARBAKIR, TEKİRDAĞ, SAKARYA, AYDIN VE BİNGÖL'DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 72 ZEHİR TACİRİ YAKALANDI
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 25 kg sıvı Metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri gözaltına alındı.
MUĞLA İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 2 kg sıvı Metamfetamin ele geçirildi.
1 zehir taciri gözaltına alındı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının #Lice kırsalında Şehit Jandarma Üsteğmen Murat ATAŞ Narkoterör operasyonu yapıldı. Operasyonda: 80 kg toz esrar 1.5 kg kubar esrar, 834.000 kök kenevir , 2.850.000 kök skunk ele geçirildi. 7 zehir taciri gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 15680 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri gözaltına alındı. #Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün ayrı ayrı düzenledikleri operasyonlarda toplam, 9.5 kg Esrar 0.5 kg muhtelif içerikte uyuşturucu ele geçirildi. 14 zehir taciri gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyonda 2.2 kg esrar 1.6 kg metamfetamin ele geçirildi. 48 zehir taciri gözaltına alındı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı operasyonda 13 kg esrar Operasyonları yapan Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ. GELECEĞİMİZ OLAN GENÇLERİMİZİ VE TOPLUMUMUZU ZEHİRLEMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ. SİZLERİ YAKALAYIP ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ.
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