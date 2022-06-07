7 Haziran 1996: Cumhurbaşkanı Demirel’in Hükümet Kurma Görevini Tekrar Erbakan’a Vermesi

1996 seçimlerinin ardından kurulan ANAP-DYP koalisyonunun ömrü bütün çabalara rağmen sadece dört ay kadar sürmüştü.

Derin Devlet koalisyonun bozulmaması için Alparslan Türkeş’i devreye sokmuş o da iki lider arasında bir mekik diplomasisi icra etmişti. “Alparslan Türkeş,Tansu hanım ile Mesut beyin arasında defalarca gidip gelmişti.”(Birand ve Yıldız,2012:146)





RP, “Hükümet salt çoğunluğu sağlayamadığı için güvenoyu almış sayılmaz” diyerek Anayasa Mahkemesine dava açtı. Anayasa Mahkemesi RP’nin gerekçesini ve açtığı davayı haklı buldu. Anayol hükümetinin güvenoyu almadığına karar verdi.

ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz’ın 5 Haziran’daki istifasıyla hükümet bozuldu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Demirel, 7 Haziran günü hükümet kurma görevini tekrar Erbakan’a verdi. Erbakan Hükümeti siyasi literatüre bir de yeni kavram soktu. ‘Dönüşümlü başbakanlık.’ Koalisyon protokolüne göre önce Erbakan Başbakan olacak sonra görevi Çiller’e devredecekti.(Birand ve Yıldız, 2012:141)

7 Haziran 2012: Şair Abdürrahim Karakoç’ın Vefatı

Anadolu insanının karşılaştığı zorlukları ve çektiği sıkıntıları eserlerinde işleyen Karakoç, 7 Nisan 1932’de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü köyünde dünyaya geldi. Karakoç'un annesi Fadime Hanım ile babası Ümmet Efendi çiftçilikle uğraşıyordu. İlkokuldan sonra öğrenimine bir süre devam edemeyen Karakoç, köyünde marangozluk ve çiftçilik yaptı.

İlk şiirleri iki kitap olacak hacimdeyken beğenmeyip yaktığı söylenen Karakoç'un eserleri ilk olarak Elbistan'da çıkan Engizek gazetesinde yayımlandı. Abdurrahim Karakoç, 1958'de kaleme almaya başladığı, birbirinin devamı 22 şiirden meydana gelen "Hasan'a Mektuplar" isimli eserini 1964'te yayımladı. Emekliliğin ardından Ankara'ya yerleşen Karakoç, çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazdı.

Mihriban eseriyle toplumun her kesimi tarafından tanınan Karakoç, "Saati Yok Eremi Yok (Ben Hep Seni Düşünürüm)", "Anadolu Sevgisi", "Zikrullah", "Hak Yol İslam Yazacağız", "Bayramlar Bayram Ola", "İsyanlı Sükut" ve "Tut Ellerimden" adlı eserlerin yanı sıra 5 şiirden oluşan "Hasan'dan Gelen Mektup", 8 şiirden oluşan "Haberler Bülteni", 7 şiirden oluşan "Vatandaş Türküsü" ve 5 şiirden oluşan "Masal" adlı çalışmalara imza attı.





Yazdığı şiirlerden dolayı hakkında çeşitli davalar açılan Karakoç, kendisine isnad edilen bütün suçlamalardan aklandı. Usta şairin eserleri Fedai, Devlet, Töre, Bizim Ocak dergileriyle kendisinin çıkardığı Yeni Ufuk gazetesinin yanı sıra, Yeni Düşünce, Yeni Hafta ve Gündüz gazetelerinde okuyucuyla buluştu.100'e yakın şiiri bestelenerek seslendirilerek geniş kitlelere ulaştı.

Doğuş Edebiyat 1983’te, Genç Kardelen 1998’de, Kardeş Kalemler dergisi ise 2012'de "Abdurrahim Karakoç Özel Sayısı" yayımladı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Karakoç, 7 Haziran 2012'de tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etti. Cenaze namazı eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından kıldırılan Karakoç'un naaşı, Kocatepe Camisi'ndeki törenin ardından Bağlum Mezarlığı'nda Şeyh Abdülhakim Arvasi Türbesi'nin yanına defnedildi.

Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, "Çobandan Mektuplar" ve "Düşünce Yazıları" gibi düz yazılarının yanı sıra şu şiir kitaplarına da imza attı:"Hasan’a Mektuplar", "El Kulakta", "Vur Emri", "Kan Yazısı", "Dosta Doğru", "Suları Islatamadım", "Beşinci Mevsim", "Akıl Karaya Vurdu", "Yasaklı Rüyalar", "Gökçekimi", "Gerdanlık", "Parmak İzi"

7 Haziran 2015: Genel Seçimlerin Yapılması

7 Haziran 2015 günü genel seçimler yapıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi %40,8 oy oranı ve 258 sandalye sayısı ile seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Ancak ilk kez meclis çoğunluğunu kaybetti.





Cumhuriyet Halk Partisi oyların %24,9’u ile 132 sandalye elde etti. MHP oyların %16,2’si ile 80 milletvekili kazandı ve oy oranını ve sandalye sayısını bir önceki seçimlere göre %3,28 artırdı. HDP %10 seçim barajını geçerek, aldığı %13,1 oy oranı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 80 milletvekili ile temsil edilmeye hak kazandı.