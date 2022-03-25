Koronavirüs salgınıyla mücadelede iki yıl geride kaldı. 2022 yılıyla birlikte ülkemizde yaygın olan omicron varyantı öncesinde, 14 günlük karantina süreci uygulanıyordu. Omicron varyantıyla karantina süresi 7 güne indirildi. 7 günün sonunda yeniden test verenler ise sonucun pozitif çıkması halinde ne yapmaları gerektiğini merak ediyor.

7. günün sonunda korona testi pozitif çıkan ne olur karantina sürer mi?

7 günlük karantina sürecinin ardından hastanın yeniden PCR testi vermesi zorunlu değil, uzmanlarca da önerilmiyor. Konu hakkında Bilim Kurulu’nun aldığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan kararda, “Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7.günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5.gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparat maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler" ifadeleri yer alıyor.