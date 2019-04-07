7. Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Elemeleri





BALIKESİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 7. Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu organizasyonunun Balıkesir bölge elemeleri başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde İsmail Akçay Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen elemelere, 12 ilden 550 sporcu katıldı.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz, kupanın Balıkesir ayağının verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Puta ve menzil okçuluğunda elemelerin sürdüğünü anlatan Öz, "Daha sonra çıkan sonuçlara göre dereceye giren sporcularımız, İstanbul'da Fetih Kupası'nın final müsabakalarına katılmaya hak kazanacaklar. İlk bölge elemelerimizde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Okçular Vakfı Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Müdürü Cüneyt Öztan ise yarışmacıların puta müsabakalarında 9 ok ile 7 seri atış yaptığını belirtip, en yüksek puanı alan sporcuların finallere katılacağını aktardı.

Elemelerde mücadele eden Kadir Topuz da Balıkesir Geleneksel Türk Okçuluğu ve Spor Derneği adına yarıştığını dile getirerek, "Amacım elemeleri geçip, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında yapılacak finallerde yarışmak ve Balıkesir'i İstanbul'da temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Elemelerin gün içinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi.



