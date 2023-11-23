7 Ekim'den bu yana 1600 İsrail askeri sakat kaldı

İsrail ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başı çektiği Filistinli gruplar arasında 7 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, 1600 İsrail askerinin sakatlandığı bildirildi.

İsrail Ordusundaki Engelliler Derneği Başkanı Idan Kelman, İsrail Ordu Radyosuna konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kelman, "7 Ekim'den bu yana 1600 İsrail askeri sakatlandı ve 400'ü halen hastanelerde tedavi görüyor. Bunlar sadece yaralananlar, daha binlercesi travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle bize gelecektir." ifadelerini kullandı.

Bu sayının İsrail tarihinde tasavvur edilemeyecek büyüklükte olduğunu dile getiren Kelman, İsrail ordusunun Gazze'deki kara saldırılarına başlamasından bu yana yaralanan askerlerin sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

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