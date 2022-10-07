7 Ekim 1934: İstanbul Barosu Reisi Lütfi Fikri Bey’in Vefatı

Özgeçmiş: Hukukçu, gazeteci-yazar (D. 1872, Gümüşhane - Ö. 1934, Paris/Fransa). Kosova Valisi Hüseyin Fikri Paşa’nın oğludur. Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu, 1890) ve Paris Hukuk Fakültesi (1893) mezunu. İstanbul’da avukat olarak çalışmaya başladı. İttihad ve Terakki Partisi’ne girdiği için Abdülhamid döneminde on dört ay (1895-96) hapis yattı. Sonrasında sürgün olarak gönderildiği Niğde’den Paris’e kaçtı.



II. Meşrutiyet’ten (1908) sonra Paris’ten dönerek Dersim mebusu seçildi. Bir süre sonra İttihad ve Terakki’nin yöneticileriyle görüş ayrılığına düştü. İttihad ve Terakki’ye karşı yürüttüğü muhalefet ve Bekirağa Bölüğünde yapılan işkencelerin araştırılmasını isteyen önergesiyle dikkat çekti. Mutedil Hürriyetperver Partisi ve bu partiyle birleşen Hürriyet ve İtilaf Partisi yöneticileri arasında yer aldı.







Lütfi Fikri Bey, Halifeliğin kaldırılmasına karşı çıktığı için 1923 yılında İstanbul’da kurulan İstiklal Mahkemesi’nde yargılanmış ve 27 Aralık 1923 tarihinde İstiklal Mahkemesince beş yıl ağır hapse mahkûm edilmiştir. Ancak 13 Şubat 1924 tarihinde TBMM tarafından çıkarılan 124 sayılı özel bir yasa ile affedilmiştir.







Lütfi Fikri Bey, 1925 yılında ise Ankara İstiklal Mahkemesi’nde yargılanmıştır. Bu seferki suçlama Tarikat-ı Salahiye adlı gizli bir cemiyete üye olmaktır.



Neticede tutuklanarak Ankara İstiklal Mahkemesi’ne sevk edilmiştir. 15 Ağustos 1925 tarihinde karar açıklanmış ve cemiyetle bağlantısına dair bir delil bulunamadığı için Lütfi Fikri Bey beraat etmiştir. Beraat etmesinde cemiyetle bir bağlantısının tespit edilememesi yanında Mustafa Kemal Paşa’nın Lütfi Fikri’nin affına dair mahkeme heyetine yazdığı mektup da etkili olmuştur. (Ahmet Gazel/https://dergipark.org.tr)