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Kültür - Sanat 7 düvele karşı koyan Türkiye
Kültür - Sanat

7 düvele karşı koyan Türkiye

Güvenlik ve strateji uzmanı Dr. İmbat Muğlu, yeni kitabında terör örgütlerinden darbelere 7 düvele karşı koyan Türkiye’yi anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 08:35:00 -
7 düvele karşı koyan Türkiye

 Göksel Çağlav  Ankara 

Güvenlik ve strateji uzmanı Dr. İmbat Muğlu, yeni kitabı ‘Terör ve Derin Siyaset’in kapağında terör örgütü PKK’nın paçavrasını ayaklarının altına aldı ve Hz. Ali’nin, “Her şeyi affedin; ama vatanınıza ihanet edenleri asla affetmeyin” sözüyle okuyucularına mesaj verdi.

Dr. İmbat Muğlu, kitabının ilk bölümünde ‘Türk Kürt Kardeşliği’ üzerine değerlendirmelere yer verirken, asker-sivil ilişkileri ve dönem içinde yaşanan olayların 1000 yıllık Türk ve Kürtlerin kader birliğine olan etkisine değindi. ‘Terör, Terörizm ve Güvenlik’ konuları üzerine değerlendirmelerin yer aldığı ikinci bölümde terörle ilgili tanımlar, olaylar, sebepleri, anahtar terimler, ulusal, uluslararası, dinsel ve ideolojik boyutları, taktikler, hedefler ve terörle mücadelede izlenen stratejilerle birlikte PKK/YPG/PYD/DEAŞ/İŞİD/FETÖ/PDY’nin nasıl birer örgüt olduklarını karşılaştırmalı yöntemlerle anlattı. Kitabında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşen ilk askeri darbe 27 Mayıs 1960 Darbesi’nden başlayarak 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 ve 27 Nisan 2007 askeri müdahalelerinin ardından 15 Temmuz 2016 FETÖ’nün hain darbe girişimine kadar ülke tarihinde yaşanan darbelere de yer veren Muğlu ‘Gündem ve Siyaset’ adlı kitabının son bölümünde ise gündeme dair derin analizler yaptı. Kitabında şanlı zaferlerden, vatan, bayrak, millet sevdalısı gönül dostlarına, başarılı devlet adamlarından, ders alınacak insan öykülerini de unutmayan Muğlu, Türkiye’nin yedi düvele karşı direnişini, Batılı emperyalistlerin Sevr Antlaşması ile kabul ettiremedikleri hayal ve arzularını gerçekleştirmek için başvurduğu her türlü oyunları yeni kitabında bir araya getirdi.

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