7 çocuk annesi 8'inci kattan atlayarak canına kıydı Batman'ın Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk annesi kadın, yaşadığı binanın 8'inci katından atlayarak intihar etti.

Batman'da bunalıma girdiği belirtilen 7 çocuk annesi Rukiye S. (53), oturduğu 8 katlı binanın en üst katındaki daireden atlayarak, yaşamına son verdi.



Olay, dün akşam Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bulanıma girdiği belirtilen Rukiye S., 8 katlı apartmanın en üst katında bulunan daireden zemine atladı. Kadının düştüğünü görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Rukiye S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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