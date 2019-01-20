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7 çocuk annesi 8'inci kattan atlayarak canına kıydı

Batman'ın Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk annesi kadın, yaşadığı binanın 8'inci katından atlayarak intihar etti.

20 Ocak 2019 Pazar 12:36
7 çocuk annesi 8'inci kattan atlayarak canına kıydı

Batman'da bunalıma girdiği belirtilen 7 çocuk annesi Rukiye S. (53), oturduğu 8 katlı binanın en üst katındaki daireden atlayarak, yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bulanıma girdiği belirtilen Rukiye S., 8 katlı apartmanın en üst katında bulunan daireden zemine atladı. Kadının düştüğünü görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Rukiye S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 12:36
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