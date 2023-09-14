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Ekonomi 7 bin 628 görevli denetim yapacak! Sırada onlar var!
Ekonomi

7 bin 628 görevli denetim yapacak! Sırada onlar var!

Yeniakit Publisher
2023-09-14 00:14:00 - 2023-09-14 00:15:06
7 bin 628 görevli denetim yapacak! Sırada onlar var!

81 ilde 54 bin 776 toplu tüketim yerini denetleyen bakanlık görevlileri 3 hafta süreyle denetime hız verecek. Peki nerelerde denetimler başlıyor? İşte cevabı:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, lokanta, restoran, kafe ve otel gibi toplu tüketim yerlerine yönelik 21 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde 81 ilde eş zamanlı olarak 54 bin 776 denetim yapıldığını, bu denetimler sırasında 245 adet idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

Denetimler sürecek

Bakan Yumaklı  bugünden itibaren kasap ve şarküteriler ile bakkal, market ve büfe gibi gıda satışı yapılan iş yerlerine yönelik Türkiye genelinde üç hafta sürecek eş zamanlı denetimlerin başladığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlara güvenilir gıda temin etmek amacıyla çalışmalarını tarladan sofraya kadar her aşamada kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi.

Kaç kişi görev alıyor?

Bu denetimlerde, 7 binin üzerinde bakanlık kontrol görevlisinin teknik, hijyenik ve muhafaza koşullarına uygunluk denetimi yaptığını vurgulayan Yumaklı, 3 haftalık süre boyunca 54 bin 776 denetim gerçekleştirildiğini, 245 adet idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

Kasap ve şarküterilerde başlıyor

Halk sağlığının korunması açısından kasap ve şarküteriler ile bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerinin de üretim ve satış için gerekli şartları taşımasının büyük önem taşıdığının altını çizen Yumaklı, bu iş yerlerine yönelik olarak da 13 Eylül’den itibaren 29 Eylül’e kadar sürecek eş zamanlı denetimler gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakan Yumaklı, 3 hafta süresince özellikle muhafaza ve hijyen koşulları açısından önem arz eden gıdalarının satışının yapıldığı kasap ve şarküteriler ile bakkal, market, büfe gibi işletmelerin kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, asgari teknik, hijyenik ve muhafaza koşullarına uyulup uyulmadığı yönünden denetleneceğini bildirdi.

Yumaklı, Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı yapılacak bu denetimlerde, 7 bin 628 Bakanlık kontrol görevlisinin iş başında olacağını hatırlattı.
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