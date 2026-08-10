Tamamı ihraç ediliyor! Dalından toplanır toplanmaz yurt dışına gidiyor

Vali Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü'nde şeftali ve nektarin hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Çiftçilerle birlikte ürün toplayan Vali Sözer, daha sonra bölgede faaliyet gösteren soğuk hava depolarını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sözer, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Bilecik genelinde şeftali üretimi 18 bin 804 dekar alanda 63 bin 489 tona ulaşırken, nektarin üretimi 4 bin 200 dekar alanda 10 bin 625 ton olarak gerçekleşiyor. Üretimin önemli merkezlerinden Osmaneli'nde ise 17 bin 250 dekar alanda 42 bin 529 ton şeftali, 4 bin 200 dekar alanda ise 10 bin 625 ton nektarin üretiliyor. Verim çağındaki şeftali ve nektarin bahçelerinde dekardan ortalama 2 bin 400 kilogram ürün elde edilirken, ağaç başına verim 50 ila 60 kilogram arasında değişiyor. Özellikle nektarin üretiminde ihracat öne çıkarken, Bilecik'te yetiştirilen nektarinin tamamı yurt dışı pazarlarına gönderiliyor" dedi.