7 Aralık Üniversitesi Spor Başarısını Rektör Karacoşkun’la paylaştı Kilis 7 Aralık Üniversitesi Futbol Takımı Üniversitesi Rekörü Prof.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Futbol Takımı Üniversitesi Rekörü Prof. Drl Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret ettiler.

Amatör Lig’i sezon sonunda ikinci olarak tamamlayarak, Bal Ligi’ne çıkma yolunda önemli bir adım atan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Futbol Takımı, ikincilik kupasıyla birlikte Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret ederek elde ettiği başarıyı Rektör Karacoşkun’la paylaştı.

7 Aralık Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Muharrem Şahiner, futbol takımı antrenörü Dr. Öğretim Üyesi Faruk Güven ve takım kaptanı Gökhan Can Akat görüşmede Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a ismi yazılı üniformayı hediye etti.

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