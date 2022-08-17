Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç bugünkü 6'nın 3'ü gitti, 4'ü kaldı!.. başlıklı köşesinde resmi adı Millet İttifakı gayri resmi adı Şer İttifakı olan yapı hakkında önemli bir yazı kaleme aldı. İttifak içinde başkanlık tartışmaları krize dönüşmüş durumda. genç yazısında 'Bakalım Akşener Kılıçdaroğlu'nun imamlığını kabul edecek mi?' ifadelerine yer verdi. İşte o yazı:

6'lı masa önümüzdeki pazar 6'ncı kez toplanıyormuş. Böylece dairesel bir hareketle '1 tam tur' tamamlanmış olacak.

Ne çıkacak peki?..

Daha önce ne çıkmışsa, o mu çıkacak?!..

Kendileri de dahil henüz hiç kimsenin öğrenemediği "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" vurgusu mu?

Yine Cumhurbaşkanı adayının tarifi mi yapılacak?

"Nefsine hakim olacak, devleti tanıyacak, herkesi kucaklayacak, kelek atmayacak, seçilir seçilmez yetkilerini devredecek, sonra da bir şekilde Akşener'i başbakan yapacak.., vesaire...

Bir de Babacan'ın tarifi vardı. 'İlk turda açık ara seçilecek aday" olmalı. (Normalde 6'lı masa ne koysa kazanıyor ama 'açık ara kazanacak olanı bulalım' diyor. Bolluğa bak!..)

Yeni aday tarifleri mi yapılacak yoksa aday mı açıklanacak?..

Yuvarlak Masa'a yakın çevreler "cumhurbaşkanı adayı netleşecek" diyor...

6'lı masa SP'nin ev sahipliğinde toplanacak.

Karamollaoğlu şöyle diyor;

"Koalisyon diye bir şey yok artık aslında. Yani 6'lı masa benim kanaatimce devam eder. Ama 6'lı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı. Seçim kanununda değişiklik yapılınca yani beraber olmanın getirdiği ekstradan avantaj kalktı."

Tam bu sıralarda, toplantıdan hemen önce ev sahibi söylüyor bunu...

6'lı masanın bizim için bir önemi kalmadı, ama siz yine de buyurun gelin!..

Haklı. Sadece SP için değil, Gelecek ve Deva için de bir avantaj kalmadı. Bir tek Demokrat Parti var. Onun da başka şansı yok. Sıfır virgül bilmem kaç oy oranıyla oturacak başka masa mı var?..

Velhasıl 3 parti için masanın bir değeri kalmadı. Karamollaoğlu'nun dediği gibi seçim kanununda yapılan değişiklikten sonra 6'lı masada olmanın avantajı kalktı ortadan.

Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediğini herkes biliyor artık. Masanın görünmez ama en etkin ortağı HDP'yi ikna etti CHP.

Asıl mesele Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda İP'i ikna etmek.

Bakalım Akşener Kılıçdaroğlu'nun imamlığını kabul edecek mi?!

Yoksa 'İmamoğlu varken başka imama ne hacet' mi diyecek?

'Top yuvarlak' demişler, masa da yuvarlak.

N'olacağı belli olmaz!..