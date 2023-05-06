6'lı masanın LGBT sevdası yine gündemde!

6'lı masa bileşenlerinin LGBT sapkınlığına ilişkin sözleri seçime 8 gün kala sosyal medyada yine gündem oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sessiz kalmayı tercih ettiği LGBT vaatlerine ilişkin diğer Millet İttifakı bileşenlerinin açık mesajlarında, sapkınlığın Türkiye'de meşrulaştırılması hedefleniyor.

HDP ve TİP'in seçim beyannamelerinde açıkça yer alan eşcinsel sapkınlık vaatleri Türk toplumu tarafından eleştirilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve CHP'li iBB Başkanı, Meral Akşener'in 6'lı masaya cumhurbaşkanı yardımcısı adayı diye pazarladığı Ekrem İmamoğlu'nun sapkınlığa ilişkin sözleri yeniden gündem oldu.

Katıldığı bir programda, "LGBT aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna cevap veren Kılıçdaroğlu, "Hayır efendim, alakası yok. Niye aile yapımızı bozsun." karşılığıyla sapkınlığa desteğini açıkça ifade ediyor.

Babacan ve İmamoğlu'nun yine gündem olan LGBT açıklamaları ise şöyle:

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Ali Babacan: Her bir vatandaşımızın hayat tarzını olduğu gibi kabul ediyoruz. Devletin hayat tarzına müdahalesine kesinlikle karşıyız.

Ekrem İmamoğlu: Eşcinsel vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini korumakla ilgili de sorumluluğumuz var.