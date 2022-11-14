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Siyaset 6'lı masadan ortak açıklama! İşte Hüseyin Baş kararı
Siyaset

6'lı masadan ortak açıklama! İşte Hüseyin Baş kararı

DEVA Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 6'lı masa toplantısından sonra ortak basın açıklaması düzenlendi. Açıklamada Hüseyin Baş'ın ittifaka katılma isteğine de değinildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 20:30:00 - 2022-11-14 21:36:56
6'lı masadan ortak açıklama! İşte Hüseyin Baş kararı

 Yeniakit.com.tr 

6'lı masa her konuda olduğu gibi Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın ittifaka katılma isteği hususunda da net bir cevap veremedi.

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in "Masada güç kazanmak istiyor" diye yorumlanan Hüseyin Baş'ın ittifaka dahil etme isteği, dolambaçlı ifadelerle reddedildi.

6'lı masanın ortak açıklamasında, Akşener'in, "İlk toplantıda sayın Hüseyin Baş'ın isteğini masada gündeme getireceğim" sözü gereği görüşme yapıldığı belirtildi.

Açıklamanın girişinde, "Bugün Altılı Masanın genişlemesiyle ilgili önerileri de görüştük." denilirken, cümle sonuca bağlanmadı.

Hüseyin Baş'a ilişkin açıklama şöyle:

Bugün Altılı Masanın genişlemesiyle ilgili önerileri de görüştük. Bizler toplumu en geniş yelpazede temsil eden ve 85 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayan bir anlayışla 12 Şubat 2022’de tarihi bir ilke imza attık. Belirlediğimiz ortak ilke ve değerler zemininde beraber çalışma kültürü oluşturduk. Çalışmalarımızı planlı ve programlı bir biçimde sürdürüyoruz. Altı siyasi parti olarak bu çalışmalarda büyük bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki süreçte de Altılı Masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık.

Hüseyin Baş'ın masaya katılma isteğine Saadet Partisi itiraz etmişti.

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Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu ile Hüseyin Baş'ı görüştü!
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Yorumlar

Serdar

Ayıp be. 

ali

Allahin istedigi olur.kufrun degil,kufrun sonuna yaklasilmistir.
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