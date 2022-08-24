Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “6’lı masadaki muhafazakarlar, sizce bu önemsiz mi?” başlıklı bugünkü yazısında, CHP’nin peşine takılıp yuvarlak masaya oturan muhafazakar siyasi partilere dikkat çeken bir soru yöneltti.

“Bu düzeni değiştireceğiz” söylemi ile ortaya çıkan 6’lı masanın “başörtüsü yasağının kaldırıldığı” düzeni mi değiştirecekleri sorusunu irdeleyen Karahasanoğlu, masadaki muhafazakar partilere vesayet döneminde yapılan zulümlerin sona ermesinin hiç mi öneminin olmadığı sorusunu sordu.

İşte o yazı;

6+1 parti ittifakı birbirlerine ters kardeşlerden oluşuyor..

Ama onları hangi tutkal birbirlerine yapıştırdı ise..

Söylemlerinde bir uyumsuzluk göze çarpmıyor.

Zaman zaman küçük çalkantılar olsa da..

Hemen düzeltiyorlar..

Kutsal bir davaları var gibi..

O kutsal dava uğruna, ortaklardan birinin, diğerine yaptığı hakaretleri sineye çekiyorlar..

6 aydır toplanıp dağılıyorlar..

Bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde mutabakata varamadıkları gibi..

“Şu tarihte açıklayacağız” bile diyemiyorlar..

“Bu kadar süredir, hepimiz birbirimize kendimizi bağladık.. Yarın yarı yolda kalmayalım” tereddütü duymadan..

“Her birimiz ‘Tek başına iktidara geleceğiz’ iddiasındaki partileriz. Ama 6 parti bir araya geldik.. Yine de iktidar görünmüyor.. Birbirimizin söylemlerine ittifak uğruna ses çıkartamıyoruz. Ama bir de bu ittifak dağılırsa.. Hepimiz tuz buz oluruz” endişesi yaşamadan..

Randevulaşıyorlar..

Ev sahibi diğerlerini kapıda karşılıyor.

İçeriye buyur ediyor..

Masayı hallettiler, köşeli değil, yuvarlağında toplanıyorlar..

Yemek yiyorlar..

Ev sahibi her birini tek tek uğurluyor..

Dağılıyorlar.

Ama ortada bir aday bile yok..

Çünkü, adı açıklanırsa, “paçavraya çevirir”ler.

Ama sorarsanız, söylemleri şu:

“Ülkeyi ortak akıl kurtaracak!”

Nedir ortak akıl?

“Ortak akıl” ile, ne yapacaksınız?

Cevap veriyorlar..

“Söz verdik, bu düzeni değiştireceğiz.”

Hangi düzeni değiştireceksiniz?

Başörtünün yasak olmaktan çıkarıldığı düzeni mi?

Düzeni değiştirip, tekrar yasağı mı getireceksiniz?

Yoksa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, toplumun güvenliği konusunda hizmet vereceklere hitabındaki “Benim sizden isteyeceğim bir tek şey var. Mesleğinizin hakkını verin. Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsi’lerle çıkın” söyleminin yeni yeni hakim olduğu düzeni mi değiştireceksiniz?

Eski düzeni mi getireceksiniz?

Askeriyede, oğlu yemin ederken, kışladan içeri adım atması engellenip, kapıda bekletilen başörtülü annelerin dramlarını yeniden mi yaşatacaksınız?

Hangi düzeni getireceksiniz?

Süleyman Soylu’nun “Abdestli göreve çıkın” tavsiyesi sonrasında, “Laiklik ihlal edildi” açıklaması yapanların arzu ettikleri düzeni mi getireceksiniz?

6’lı ittifak içindeki muhafazakar partiler, çıkıp açıklasınlar..

Bu ülkede başörtü yasağının kaldırılmasının, sizin nezdinizde hiçbir önemi yok mudur?

Güvenlik güçlerine, “Görevinize çıkarken, abdestli olunuz” çağrısının yapılabilinmesinin, sizce hiçbir önemi yok mudur?

Bu çağrıyı yapan bakana, “Laikliği ihlal etti” diyerek sopa sallamaya kalkışanlara söyleyecek bir sözünüz yok mudur?

Hangi düzeni getireceksiniz?

AK Parti’nin yıllarca emek vererek kaldırdığı “askeri vesayet” düzenini mi tekrar geri getireceksiniz?

Bir yandan “Helalleşelim” diyen, bir yandan ise...