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Siyaset 6’lı masada ‘LGBT ve mülteci’ krizi! Saadet Partisi ayrılık yolunda…
Siyaset

6’lı masada ‘LGBT ve mülteci’ krizi! Saadet Partisi ayrılık yolunda…

6'lı masada cumhurbaşkanı adayı belirsizliği devam ederken, 5 Ocak 2023'te düzenlenecek toplantısı öncesinde; mülteciler, İstanbul Sözleşmesi ve cumhurbaşkanı yardımcıları konusunda henüz uzlaşmaya varılamadı. Saadet Partisi CHP ve İYİ Parti tarafından önerilen "İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden uygulanması" maddesine kesin şerh koydu.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 11:13:00 - 2022-12-27 11:13:56
6’lı masada ‘LGBT ve mülteci’ krizi! Saadet Partisi ayrılık yolunda…

Görüşmelerine tam gaz devam eden 6’lı masa partilerinin artık yavaş yavaş Cumhurbaşkanı adaylarını belirleme süreçlerine girmesi beklenirken, çok önemli gelişmeler yaşandı. CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul Sözleşmesi önerisi Saadet Partisi cephesinde olumsuz karşılandı.

YENİ YILIN İLK TOPLANTISI GELECEK PARTİSİ EV SAHİPLİĞİNDE

Yeni yılın ilk 6’lı Masa toplantısına Gelecek Partisi ev sahipliği yapacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun zirve öncesinde, Masa gündeminde yer alan ve ‘ihtilaflı’ 3 konuda siyasi parti liderleriyle özel görüşmeler yapacağı öğrenildi. Komisyonların yaptığı çalışmada mülteci sorunu, İstanbul Sözleşmesi ile Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları konusunda tam mutabakat sağlanamadığı belirtildi.

Mutabakat aranan birinci konu ‘mülteci sorunu’ oldu. Gelecek Partisi’nin metne ekletmek istediği ‘onurlu insani geri dönüş’ ifadesine Demokrat Parti’nin karşı olduğu belirtildi.

SAAADET PARTİSİ ŞERH KOYDURDU

CHP ve İYİ Parti, Temel Politikalar Belgesi’ne İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden imzalanacağına dair bir taahhüt konulmasını istiyor. Buna Saadet Partisi’nin şerh koyduğu ifade ediliyor.

Geçiş sürecinde, Cumhurbaşkanı ve yardımcılarının yetkisiyle ilgili vatandaşa net taahhütler verilmesi hedefleniyor.

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Yorumlar

Emekli öğretmen

Saadet partisi tabanda Tayipin değirmenine şu taşıyor. Bunlar demokrasi ve rejim düşmanı .Cemaat terör örgütlerini bu ülkeden yok etmeyen bir Karabük ülkeye hiçbir fayda getirmez. Din adına bu ülkede adam kesen ,imza geçen,tabanı soyarak yardım adı altındazengin olan namussuzlar cemaatlerin kökünü silip yok etmeyenler dini sömürerek insanları kandıra lar birgün gelecek hesapverecekler.Karınca fil hikayesinde olduğu gibi

İyi yapmış

Bu sözleşme Dindarım diyene yakışmaz.
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