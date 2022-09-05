6'lı masada 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' krizi! 'Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?'

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, konuk olduğu canlı yayında Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'ye ilişkin yaptığı açıklamalar krize neden oldu.

"HDP'ye bakanlık verilebilir"

Gürsel Tekin, "HDP'ye bakanlık verilebilir mi?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Benim hiç geri vitesim yok. Ben ne söylediğimi biliyorum. Tarih beni haklı çıkaracak. HDP konusu Çiçek'e başka bir TV'de sorulmuş. O da 'Elbette, neden olmasın' demiş. Şimdi bir akıl tutulması yaşanıyor. Demokrasi diyoruz... Millet iradesi diyoruz... Siyasi partiler olarak seçime gideceğiz ve milletimiz de onlara oy verecek. Milletin oy verdiği bir siyasi parti seçilecek.

"Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?"

İYİ Partiden tasfiye edilen Yavuz Ağıralioğlu ise sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak CHP'li Gürsel Tekin'e tepki gösterdi. Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı: "İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız.



"Kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır"

Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: PKK'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan HDP ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır."



Bir tepki de Dervişoğlu'ndan

İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu da Ağıralioğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "İYİ Parti'yi ve onun ilkelerini anlamayanlara karşı ders vermek gerekirse, geri durmayacağımız unutulmamalıdır. Herkes haddini ve hududunu bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.