6'lı masa üçüncü kez bir araya geldi! Toplantı sonrası 'aday' açıklaması

Altı muhalefet partisi genel başkanı üçüncü kez bir araya geldi. Toplantının ardından 6 genel başkanın imzasıyla ortak açıklama yapıldı.

Uysal kapıda karşıladı

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıya makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.

Genel başkanlar iftarın ardından toplantıya geçti. Basına kapalı düzenlenen toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı.

Toplantı sonrası ortak açıklama

Basına kapalı düzenlenen toplantının ardından altı liderin imzasıyla yapılan ortak açıklamada, "TBMM'ye yeniden itibar kazandıracak 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' konusundaki kararlığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Bu bağlamda, iktidarın yeni seçim yasası ile yapmak istediği siyaset mühendisliğine karşı iş birliğimizi derinleştirerek sürdürme yönündeki çalışmalarımızı gözden geçirdik. Yoksullaşmayı derinleştiren hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik yıkım sürecinden çıkış yolları konusunda da görüş alışverişinde bulunduk" denildi.

Adaylık açıklaması

Altı liderin ortak açıklamasında Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin ise şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz."