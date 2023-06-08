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Sosyal Medya 6'lı masa seçimi kaybedince! CHP Genel Merkezi'nden görüntüler...
Sosyal Medya

6'lı masa seçimi kaybedince! CHP Genel Merkezi'nden görüntüler...

Yeniakit Publisher
2023-06-08 21:30:00 - 2023-06-08 21:51:31

6'lı masanın kendinden çok emin girdiği seçimlerde yaşadığı hezimet ve masanın dağılması sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alınmaya devam ediliyor.

6'lı masa yaşanan sandık hezimetinin ardından dağıldı.

Bir seneden beri yaptıkları her toplantının ardından birlik, beraberlik ve zafer mesajları veren 6'lı masanın hazin sonu sosyal medyada alay konusu oldu.

Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir kedi videosu 6'lı masayla benzetildi.

Görüntülerde masayı deviren kedilerin odanın içindeki hırçın ve hareketli halleri yer alıyor.

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