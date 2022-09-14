6’lı masa 90’lı yılların pazarlıklarını andırıyor

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Son günlerin en çok konuşulan konularından biri ise “HDP’ye bakanlık” konusu oldu. Altılı masanın ortağı İYİ Parti’den tepkiler yükselirken, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Seçimi nasıl ve kimin oylarıyla kazanıp da bakan olmayı hayal ediyorlar, merak ediyorum” ifadelerini kullandı. Yeni Akit’e konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “Altılı masanın yedinci ortağı HDP’dir. Geçtiğimiz yerel seçimlerde HDP’nin Büyükşehirlerde aday çıkarmamasıyla bir ittifak yapmışlardı. 2023 seçimleri içinde aynı yolu izleyerek bir başarıya ulaşacaklarını düşünüyorlar. Altılı masa geçtiğimiz 90’lı yıllardaki koalisyon masalarındaki pazarlıkları andıran bir tablodur” görüşünü kaydetti. Yılmaz Tunç şöyle devam etti; “İYİ Parti’ tarafından son günlerde yapılan açıklamaları samimi bulmuyorum. Eğer öyle olsa daha net bir pozisyon takınırlar. Onlarda bu ittifakın topluma deşifre edilmeden ve gizli olarak devam etmesini istiyorlar. Eğer samimi iseler CHP ve HDP siyaset tavrı konusunda net bir politika uygularlar.”