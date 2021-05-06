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Gündem 69 ülke gezen Natalia Masiak, Türkiye'de bakın ne ile karşılaştı
Gündem

69 ülke gezen Natalia Masiak, Türkiye'de bakın ne ile karşılaştı

Rus gezgin Natalia Masiak otostop yaparak 9 senede 69 ülke dolaştı. Türkiye'ye hayran kalan Rus seyyah, "Türk insanı cana yakın ve misafirperver" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 13:44:00 -
69 ülke gezen Natalia Masiak, Türkiye'de bakın ne ile karşılaştı

Rusya'nın Saint Petersburg kentinde yaşayan Natalia Masiak (30), 9 yıldır otostop yaparak ülkesinden yola çıkıp, 5 kıtada 69 ülke gezdi. Masiak, gezi duraklarından biri olarak belirlediği Mersin'in Anamur ilçesinde doğaya hayran kaldı. Türkiye'yi ilk kez 2012 yılının sonunda ziyaret ettiğini söyleyen 

DHA'nın haberine göre, Rusya'da arazi geliştirme mühendisi olarak çalışan Natalia Masiak, otostop yaparak geldiği Türkiye’de insanların ve doğanın güzel ve ilgi çekici olduğunu belirtti. Natalia Masiak, 9 yıldır otostop yöntemiyle seyahat ettiğini ve bu yolla 69 ülke ve 5 kıta gezdiğini ifade etti.

Masiak, "Çalışıyorum ve 9 yıldır seyahat ediyorum. 69 ülke ve 5 kıtada bulundum. Babam inşaat mühendisi. Bir kız kardeşim ve bir erkek kardeşim var. Otostop ile seyahat ediyorum. Ben her zaman yerel insanlarla kalıyorum. Ülkeleri tanımanın ve yerel halkın gerçek hayatını görmenin en iyi yolu budur. Bu tür seyahatleri seviyorum çünkü bu macera ve birçok farklı insanla tanışabiliyorum" dedi.

"Daha çok yer görmek istedim"

Türkiye'yi ilk kez 2012 yılının sonunda ziyaret ettiğini kaydeden Masiak, "Aralık ortasında Türkiye'ye geldim ve şubat ortasında ayrıldım. Türkiye'den Mısır'a gittim ve 2 ay orada kaldım. Şimdi daha çok yer görmek için tekrar Türkiye'ye döndüm. Çünkü tek açık ülke ve Rusya'ya yakın" diye konuştu.

Övgü dolu sözler

Likya patikasında yürüyüş yaptığını ve Tahtalı Dağı'nı gezdiğini anlatan Masiak, "Doğayı ve tarihi yerleri seviyorum. Türkiye, birçok tarihi ve güzel doğası ile ilginç bir ülke. Türk insanı cana yakın ve misafirperver. Türkiye'de otostopla seyahat etmek korona virüs zamanları olsa bile oldukça kolay. Batıdan doğuya ve kuzeyden güneye ülkenin her yerinde bulundum" dedi.

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