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Yerel 674 yıllık Galata Kulesi'nin alemi söküldü
Yerel

674 yıllık Galata Kulesi'nin alemi söküldü

Yeniakit Publisher
2023-12-06 18:21:00 - 2023-12-06 18:41:16

Restorasyon çalışmaları devam eden İstanbul’un sembol yapılarından 674 yıllık Galata Kulesi alemsiz kaldı.

 

Restorasyon çalışmaları devam eden İstanbul’un sembol yapılarından 674 yıllık Galata Kulesi alemsiz kaldı. Havadan çekilen görüntülerde kubbe çevresine iskele yerleştirildiği ve alemin söküldüğü görüldü.

Galata Kulesi’nde 1 Kasım tarihinde başlayan restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Restorasyon çalışmaları kapsamında 63 metrede bulunan 270 kiloluk bakır alem indirildi. Galata kulesi ilk kez alemsiz olarak havadan görüntülendi. Alemin bulunduğu direğin kulenin üzerinde durduğu anlar ilginç görüntüler oluşturdu. Kulenin külahının ise yenileme çalışmaları nedeniyle griye döndüğü görüldü. 8. seyir katı hariç, kulenin diğer kısımları restorasyon sürecinde ziyarete açık olacak. Tarihi Galata Kulesi’nin 8. seyir katının 1 ay içerisinde tekrar ziyarete açılması planlanıyor. Ayrıca kulede tüm restorasyon çalışmaların Nisan sonuna doğru tamamlanması öngörülüyor.

 
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