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Aktüel

67 yaşındaki hasta yoğun bakımdan çıktı

19 pozitif tanısıyla Atatürk Devlet Hastanesi’nde 22 gün solunum cihazında bağlı kalan, 67 yaşındaki hasta yoğun bakım ünitesindeki tedavisi tamamlanıp servise alındı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:18:35 -
67 yaşındaki hasta yoğun bakımdan çıktı

19 pozitif tanısıyla Atatürk Devlet Hastanesi’nde 22 gün solunum cihazında bağlı kalan, 67 yaşındaki hasta yoğun bakım ünitesindeki tedavisi tamamlanıp servise alındı.


Çinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüs salgını ile ilgili sevindirici haberlerde geliyor. Düzce’de 30 Mart 2020 tarihinde Covid-19 pozitif tanısıyla Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altındı. Solunum cihazında 22 gün bağlı kalan 67 yaşındaki hasta yoğun bakım ünitesindeki tedavisi tamamlanıp servise alındı. Hasta yoğun bakım ünitesinden doktorların ve hemşirelerin alkışları ile yoğun bakımdan çıktı.

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