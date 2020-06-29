66 girişimciye destek verdi ekonomiye 3 milyar dolarlık değer kattı

Akit Ekonomi

Geçtiğimiz günlerde Türk mobil oyun şirketi Peak Games’in 1.8 milyar dolarlık rekor fiyatla ABD’li oyun devi Zynga’ya satılması gözleri yatırımcı gruplara çevirdi. Türkiye’yi gururlandıran ve girişimci gençlere şevk veren değer oluşturucu ataklar ekonomimize de katkı sağlıyor.

Girişimci Sidar Şahin’in kurucusu olduğu Türk mobil oyun şirketi Peak Games’in 1.8 milyar dolara yabancı bir firmaya satılması, teknolojiye dayalı üretim ve hizmetlerin önemli bir ihracat kalemi haline gelmesinde büyük rol oynayacak.

Peak Games’ın de aralarında olduğu birçok startup’ı destekleyen Endeovar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, yaptığı açıklamada, “Endeovar’da belirlediğimiz ana vizyonlardan biri globalleşme. En son desteklediğimiz şirketlerden Peak Games 1.8 milyar dolar, İnsider 32 milyon dolar, Gram Games 200 milyon dolar yatırım aldılar. Hepsinin ortak noktası satışlarının global pazarda olmasıydı” dedi. Bugüne kadar 66 girişimciye destek verdiklerini açıklayan Kurttepeli, söz konusu destekle şirketlerin yabancıya satış yoluyla, Türkiye ekonomisine 3 milyar dolardan fazla değer kazandırdıklarını söyledi. Genç girişimcilerin daha bilinçli adımlar atarak değer odaklı ilerlemelerinin önemine dikkat çeken Kurttepeli, Türk ekonomisinin ana damarını bu şirketlerin oluşturmaya başladığını belirterek, “Genç nüfus nedeniyle, Türkiye adeta bir altın madeni üzerinde oturuyor. Hızlı kazıp, bu madeni işlemeliyiz” dedi.