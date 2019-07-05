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658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı

Edirne’de olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan ve bu sene 658.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:44
658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı

Edirne’de olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan ve bu sene 658. kez düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde pehlivanlar er meydanına ayakbastı.


Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda bu yıl 658. kez düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, sabah saat 10.00’da Minik-1, Minik-2, Teşvik-1, Teşvik-2, Tozkoparan, Ayak Boy kategorilerinde başladı. Bu kategorilerdeki yüzlerce pehlivan sahada yağlanarak, 50 yılı aşkın süredir tarihi Kırkpınar er meydanında cazgırlık yapan Başcazgır Pele Mehmet’in manileriyle peşrev çekti.


Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne bu yıl 2 bin 380 pehlivan başvurarak, tüm zamanların pehlivan kayıt rekoru kırılmış oldu. Minik pehlivanların müsabakaları çok çekişmeli geçerken, günler öncesinden Kırkpınar’a hazırlanan güreşçiler, rakiplerini kısa sürede tuş ederek, dinlenmek üzere soyunma odalarının yolunu tuttu.



2 bin 380 pehlivan ile yeni kayıt rekoru kırıldı


Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ziya Ünlü, 2 bin 380 sayısı ile yeni bir Kırkpınar pehlivan kayıt rekoru kırıldığını belirterek, “Bu yıl er meydanında 52 başpehlivan güreş tutacak” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:44
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