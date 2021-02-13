65 yaş aşı randevusuna gitmek için otobüse binebilir mi? Koronavirüs salgınında risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra ulaşım yasakları da uygulanıyor. Aşı randevusu alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanıp kullanamayacaklarını araştırıyor. Peki, 65 yaş üstü yasakları kalktı mı?

65 yaş yasakları bitti mi? Hangi illerde 65 yaş yasakları kaldırıldı?

65 yaş üstü vatandaşların aşılamaları 12 Şubat Cuma günü başladı. Vatandaşlar sağlık ocakları ve hastanelerde aşı olabiliyor. 81 ilde 65 yaş ve üstü vatandaşlar 10.00-13.00 arası sokağa çıkabiliyor. Ayrıca bu yaş grubundaki vatandaşların toplu ulaşım araçlarına binmeleri yasak. Ancak aşı randevuları sebebiyle Bursa’da 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan toplu taşıma yasağı kaldırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “65 yaşPandemi ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aralık ayından bu yana 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen toplu ulaşım kısıtlaması, aşılama takviminin başlaması nedeniyle Pazartesi gününden itibaren kaldırılıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi Burulaş’ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 01.12.2020 tarihinden bu yana 65 yaş üstü vatandaşlar için uyguladığı toplu ulaşım kısıtlaması, aşı takviminin başlaması nedeniyle 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren kaldırılıyor. Hatırlanacağı üzere gerek 65 yaş üstü vatandaşlar gerekse de engelli vatandaşların süreçten olumsuz etkilenmemesi için her türlü desteği sağlayan Burulaş, söz konusu vatandaşlara getirdiği vize muafiyetini 31 Mart’a kadar uzatmıştı. Toplamda 74 bin engelli ve engelli refakatçisi ile 210 bin 65 yaş üstü vatandaşın vizelerini ücretsiz olarak 31 Mart’a kadar yenileyen Burulaş, şimdi de toplu taşıma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşların aşıya kolay erişimi ve hastanelere ulaşımının sağlanması için kısıtlamayı kaldırıyor. Aşılama takvimi başlayan 65 yaş üstü vatandaşların abonman kartları 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren kullanıma açılacak" denildi.