65 yaş ve üstü ne zaman saat kaç arasında sokağa çıkacak?

Koronavirüs önlemleri kapsamında uzun süredir video konferans yoluyla yapılan kabine toplantıları, bugün ilk kez yüz yüze gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından alınan kararları açıklıyor.

Erdoğan: "Salgın dönemini en az kısıtlama, can kaybı ve ve ekonomik sıkıntıyla atlattık.

'Yeni normal' dediğimiz düzenin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız.

Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe ve temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerekiyor."

"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır."

Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir."

65 yaş ve üstü vatandaşlar haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler"