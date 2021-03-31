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Yaşam 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri değişti mi?
Yaşam

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri değişti mi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalardan en çok etkilenen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı. Yayımlanan genelge ile 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı genç ve çocuklara yönelik kararların değişip değişmediği merak ediliyor. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri değişti mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 19:52:00 -
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri değişti mi?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri merak edilen konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yayımlanan genelgede risk gruplarına göre illerin ayrılmasının ardından bazı illerde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, bazı illerde ise dışarı çıkma izin sürelerinin uzatıldığı açıklandı.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

İçişleri Bakanlığı’nın gece saatlerinde yayımladığı genelgeye göre corona virüs kısıtlamalarından en çok etkilenen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi.

Yeni düzenleme ile birlikte 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

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