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Aktüel

65 yaş üstü vatandaşlar Beşiktaş Sahili’ne akın etti

İstanbul’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıkma izninin başlamasıyla birlikte yasak kapsamında bulunan vatandaşlar deniz kenarına akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 13:32:01 -
65 yaş üstü vatandaşlar Beşiktaş Sahili’ne akın etti

İstanbul’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıkma izninin başlamasıyla birlikte yasak kapsamında bulunan vatandaşlar deniz kenarına akın etti.



Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan genelgeyle bugün 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar Beşiktaş İskelesi’ne akın etti.



Güneşli havanın tadını çıkaran yasak kapsamındaki vatandaşların hepsi maskeli ve eldivenli şekilde dışarıya çıktığı görüldü. Sosyal mesafe kuralına da dikkat eden vatandaşlar banklarda otururken, bazı vatandaşlar da sahilde yürüyüş yaptı.

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