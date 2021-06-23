65 yaş üstü toplu taşıma yasağı kaldırıldı?
Kabine Toplantısı dün yapıldı. Yeni kararlar peş peşe açıklandı. Aralarında 18 yaş üstü ve 65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiren açıklamalar da yer aldı. Son zamanlarda merak edilen toplu taşıma yasağı kalktı mı?
65 yaş üstü sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili yapılan değişiklikler araştırılıyor. Türkiye'de koronavirüs aşı süreci ileri yaş grubuna öncelik verilerek Ocak ayında başlamıştı. Peki, 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı kaldırıldı?
65 yaş üstü toplu taşıma yasağı kaldırıldı?
65 yaş üstü vatandaşlar için 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.
65 yaş üstü 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarını kullanabilecek. Ancak 1 Temmuz'a kadar en son genelgede yayınlanan kararlar geçerli olacak.