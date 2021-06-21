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Yaşam 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı bitti mi? 18 yaş altı otobüse metrobüse binebiliyor mu?
Yaşam

65 yaş üstü toplu taşıma yasağı bitti mi? 18 yaş altı otobüse metrobüse binebiliyor mu?

65 yaş üstü otobüse binebiliyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzun zamandır bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Aylardır 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kişiler toplu ulaşım araçlarını kullanamıyor. Kabine toplantısının ardından bu kararın revize edilip edilmeyeceği merak konusu. Peki, 65 yaş üstü metrobüse binebilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-06-21 18:27:00 - 2021-06-21 19:39:22
65 yaş üstü toplu taşıma yasağı bitti mi? 18 yaş altı otobüse metrobüse binebiliyor mu?

Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlara kısıtlamalar uygulandı. Söz konusu kısıtlamalardan biri de toplu taşıma yasağıydı. Peki, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı otobüse minibüse binebiliyor mu?

65 yaş üstü toplu taşıma yasağı bitti mi? 18 yaş altı otobüse metrobüse binebiliyor mu?

İki doz aşısını olan 65 yaş üstü vatandaşlara herkese uygulanan 22.00-05.00 sınırlamasının haricinde bir kısıtlama uygulanmıyor. Ancak aşısını olmayan 65 yaş üstü haftanın altı günü 10.00-14.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. 18 yaş altı vatandaşların ise sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılmıştı. Ancak 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma kısıtlaması sürüyor. Cmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle toplu taşımaya ilişkin yasağı kaldırılacağını açıkladı.

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