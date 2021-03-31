65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde devam ediyor? 65 yaş üstü izin saatleri

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına ilişkin gelişmeler ilgiyle takip ediliyor. Son yapılan Kabine Toplantısının ardından sokağa çıkma yasağına ilişkin yeni kararlar alındı.

Koronavirüs risk haritasının yenilenmesi üzerine kısıtlamalar geri getirildi.

Kabine Toplantısı’nın ardından sokağa çıkma yasağına ilişkin belli yaş gruplarına getirilen kısıtlamalarda yeni kararlar alındı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde devam ediyor?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde devam ediyor?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına karar verildi. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilmesine karar kılındı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmektedir.

Düşük risk grubunda yer alan iller şu şekilde; Şırnak

Orta risk grubunda yer alan iller şu şekilde; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van.

Yüksek risk grubunda yer alan iller şu şekilde; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli.

Çok Yüksek risk grubunda yer alan iller şu şekilde; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak.