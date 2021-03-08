65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri güncel | Koronavirüs salgını sebebiyle uzun zamandır 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Peki, 65 yaş üstü ne zaman saat kaçta sokağa çıkabilir?

65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

1 Mart itibariyle yerinde karar dönemi başladı. Bu sebeple illere göre yasaklarda değişti. Düşük ve orta risk grubundaki illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasakları kaldırıldı. Ayrıca bu illerde hafta sonu yasakları da sona erdi. Düşük ve orta riskli illerde haftanın yedi günü 21.00-05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanıyor.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise hafta içi 21.00-05.00 yasağı sürüyor. Cumartesi 05.00-21.00 saatlerinde ise bu illerde yasak uygulanmıyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi 21.00 ile pazartesi 05.00 arasında yasak sürüyor.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş üstü 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Ancak 65 yaş üstü pazar günleri sokağa çıkamıyor. 65 yaş üstünün temel ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Birimleri karşılıyor.