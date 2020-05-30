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65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi?

65 yaş üstü dışarı hangi gün çıkacak? Koronavirüs salgını sebebiyle en büyük risk grubunu oluşturan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar haftalardır evlerindeler. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş üstü vatandaşlar yalnızca kendilerine izin verilen günlerde sokağa çıkıp nefes alabiliyor. Pek çok kısıtlamanın kaldırılmasıyla vatandaşlar "65 yaş üstü sokağa çıkabilecek mi?" , "65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi?" , "65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak?" , "65 yaş üstü saat kaçta sokağa çıkacak?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi?

Yeniakit Publisher
2020-05-30 09:18:00 -
65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yalnızca kendileri için belirlenen saat diliminde yürüme mesafesindeki alanlarda birkaç saat nefes alıyor. 28 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısında pek çok kısıtlamanın 1 Haziran’da kalkacağı açıklandı. Hal böyle olunca milyonlarca kişi “65 yaş sokağa çıkma yasağı bitti mi?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının bir süre daha devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek” açıklamasını yaptı.

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