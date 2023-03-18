65 yaş üstü hastalar sıra beklemeyecek

Güvenli ve Yaşlı Dostu Acil Servis Projesi’nin koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Keşaplı, “Bu, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bir model. 65 yaş üstü bireyler ayrı bir fiziki alana alınarak bu konuda eğitim almış personel tarafından tedavileri yapılacak. Böylelikle hem acil servisimizin yoğunluğunu almış hem de 65 yaş üstü hastalarımızı ayırmış olacağız” dedi.