65 yaş üstü hastalar sıra beklemeyecek
Antalya’da hayata geçirilen “Güvenli ve Yaşlı Dostu Acil Servis” projesi kapsamında 65 yaş üstü hastalar acil serviste sıra beklemeden ayrı bir alanda tedavi imkanına kavuştu.
Güvenli ve Yaşlı Dostu Acil Servis Projesi’nin koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Keşaplı, “Bu, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bir model. 65 yaş üstü bireyler ayrı bir fiziki alana alınarak bu konuda eğitim almış personel tarafından tedavileri yapılacak. Böylelikle hem acil servisimizin yoğunluğunu almış hem de 65 yaş üstü hastalarımızı ayırmış olacağız” dedi.