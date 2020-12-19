65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri | Koronavirüs salgını sebebiyle hayatlarımıza pek çok yeni uygulama girdi. Salgın sebebiyle hafta içi ve hafta sonu sokak kısıtlamaları başladı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için farklı uygulamalarda devreye girdi. Peki, hafta sonu 65 yaş üstü markete gidebilir mi?

65 yaş üstü hafta sonu markete gidebilir mi? | 65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilir mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle 65 yaş üstü vatandaşlar hafta içi 10.00-13.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. 65 yaş üstünün toplu taşıma aracı kullanmaları da yasak. Şehir dışına çıkacak olan 65 yaş üstü vatandaşların seyahat izni alma zorunluluğu da bulunuyor.

Hafta sonları marketler, fırınlar, kasaplar vs 10.00-17,00 saatleri arasında hizmet veriyor. Vatandaşlar yürüme mesafesindeki dükkanlara gidip alışveriş yapabiliyor. Ancak hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altının dışarı çıkması kesinlikle yasak. 65 yaş üstünün temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından karşılanıyor. Vatandaşlar, Vefa Sosyal Destek Birimlerine 112, 155 ve 156 numaralı hatlardan ulaşabilir.