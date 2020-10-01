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Aktüel 65 yaş altının yoğun bakıma düşme nedeni bağışıklık eksikliği
Aktüel

65 yaş altının yoğun bakıma düşme nedeni bağışıklık eksikliği

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Keleş, dünyanın prestijli bilimsel dergilerinden birinin Konya'dan yaklaşık 80 hastanın da yer aldığı Kovid-19 vakalarında bağışıklık sistemi araştırmasına ilişkin bilgi verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:49:00 -
65 yaş altının yoğun bakıma düşme nedeni bağışıklık eksikliği

Keleş, "Bu çalışma, yoğun bakıma yatacak kadar ağır Kovid-19 enfeksiyonu geçiren özellikle 65 yaş altındaki hastalarda, altta yatan nedenin bağışıklık eksikliği olabileceğini gösterdi. Ülkemiz akraba evliliği sık olduğu için bağışıklık eksikliği de sık görülen ülkelerden" dedi.

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