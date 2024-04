64 ülkeden uzay araştırmacısı 500’den fazla bilim adamı Türkiye’ye geliyor

16 - 18 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan toplantılar, gözlemsel astronomlardan deneysel kimyacılara, hesaplamalı fizikçilerden matematikçilere kadar çok geniş bir yelpazede çalışan bilim adamını bir araya getiriyor.

Karbon nanoyapıların evrendeki rolleri araştırılıyor

Doğuş Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Doğan Erbahar'ın önericileri arasında bulunduğu “Carbon Molecular Nanostructures in Space” isimli Avrupa Birliği COST (Cooperation in Science and Technology) aksiyonu kapsamında karbon nanoyapıların uzaydaki miktarı, oluşum mekanizmaları, astrokimya ve astrobiyolojideki rolleri araştırılıyor.

COST aksiyonu ile ilgili konuşan Prof. Erbahar “Astronomiden kimyacılara, matematikçilerden hesaplamalı fizikçilere kadar 500’den fazla bilim adamını İstanbul’da bir araya getiriyoruz. 4 yıl sürmesi planlanan NanoSpace’in İstanbul’da düzenlediğimiz ikinci yıllık toplantısı ülkemiz genç araştırmacılarının da bu önemli konuya entegre olmasına büyük katkıda bulunacağını düşünüyoruz” dedi.