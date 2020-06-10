63 kişi hakkında gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında FETÖ’nün güncel Adana yapılanması, şüpheli ailelere eşya, erzak ve para yardımı yaptığı öne sürülen aralarında ihraç edilen polis ve iş insanlarının da bulunduğu 63 kişiyi tespit edildi. Tespit edilen kişiler hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından Adana merkezli İstanbul ve Mersin’de şafak operasyonu düzenlendi. Bazı evlerin demir kapıları özel harekat polisleri tarafından koç başlarıyla kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, adreslerdeki dijital malzemelere de el konuldu.

Adana’da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan kişilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana’ya getirileceği bildirildi.