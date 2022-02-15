6284 sayılı kanun iptal edilsin!
İstanbul Sözleşmesi ve sözde ailenin korunması için hazırlanan ancak aile kavramını hiçe sayarak binlerce erkeği süresiz nafakaya, nafakasını ödeyemeyenleri de hapse mahkûm eden 6284 Sayılı Kanun iptal edileceği günü bekliyor.
YENİ AKİT ANKARA
Sözde kadına şiddet hadiselerinin önlenmesi amacıyla 24 Kasım 2011’de CHP’nin teklifi ve TBMM’deki 4 partinin onayıyla kabul edilen “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” yürürlükteki 11’inci yılını doldurmaya yaklaşıyor.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, yarın gerçekleştireceği 'İstanbul Sözleşmesi'nden kalan 6284 sayılı kanun iptal edilmelidir' konulu basın toplantısında aile dernek temsilcileriyle birlikte açıklamalarda bulunacak.