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Gündem 62 ilde dev operasyon! 544 gözaltı var
Gündem

62 ilde dev operasyon! 544 gözaltı var

Yeniakit Publisher
2024-05-14 10:37:00 - 2024-05-14 10:53:33
62 ilde dev operasyon! 544 gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen “KISKAÇ-15” operasyonlarında 544 şüpheli yakalandı." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen “KISKAÇ-15” operasyonlarında 544 şüphelinin yakalandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 62 ilde gerçekleştirilen Kıskaç-15 operasyonunun ayrıntılarını paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, FETÖ’cülere göz açtırmayacaklarını, milletin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan operasyon çerçevesinde; Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Batman, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Düzce, Bilecik, Eskişehir, Giresun, Gaziantep, Tekirdağ, Sakarya ve Kırıkkale olmak üzere 62 ilde FETÖ’ye yönelik “KISKAÇ-15” adı verilen operasyonlar düzenlendi.

Örgüt sorumlularının talimatıyla kamu kurumlarına giriş sınavlarına yönlendirildikleri, bu sınavlara başvuran örgüt üyelerinin, örgüte bağlılıkları çeşitli şekillerde kodlanarak, bu kodlamada bulunan şahısların sınavı kazanmalarının amaçlandığı, şüphelilerin bir kısmının örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı oldukları ve Bylock içeriklerinde isimlerinin geçtiği ve ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar çerçevesine Cumhuriyet Başsavcılıklarını, MİT Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ettiğini de belirtti.
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