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62 ilaç geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; aralarında kalp, KOAH ve HIV tedavilerinde kullanılan ilaçların da bulunduğu 62 ilacın bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edildiğini bildirdi.

15 Kasım 2018 Perşembe 14:38
62 ilaç geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu kararıyla kalp, KOAH, HIV, parkinson, alzaymır ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçların da aralarında bulunduğu 62 ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonunda alınan kararlara göre 62 ilacın, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edildiğini bildirdi.

Selçuk, “Eş değer olan bu ilaçlar sayesinde, sigortalılarımızın tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlamış olduk. Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, HIV, parkinson, alzaymır, solunum yolu hastalıkları ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşmaktadır” ifadesini kullandı. Eklenen ilaçların 58’inin daha önce eş değerlerinin bulunduğunu, 4 ilacın ise daha önce eş değerinin olmadığını belirten Selçuk, yeni listeyle bu 4 ilacın kullanıldığı tedaviler için de alternatifler ve erişim kolaylıkları doğduğunu aktardı. Geri ödeme listesine alınan ilaçlardan 58’inin yerli üretim, 4’ünün ise yabancı üretim olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

62 ilacın, özellikle eş değer olanların ilaç listesine girmesiyle, ilaç tercihinde zenginleşme ve erişim kolaylığının yanı sıra yaklaşık 6 milyon lira yıllık tasarruf öngörüyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısı 8 bin 467’ye ulaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak, geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 14:38
  1. Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu
  2. KOAH
  3. HIV
  4. parkinson
  5. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  6. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

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