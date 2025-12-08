  • İSTANBUL
Dünya

62 bin penguen açlıktan öldü!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
62 bin penguen açlıktan öldü!

Güney Afrika kıyılarında yaşayan Afrika penguenleri, 2004–2011 yılları arasında yaşanan ağır çevresel değişiklikler ve insan kaynaklı aşırı balıkçılık nedeniyle kitlesel açlıkla karşı karşıya kaldı.

Güney Afrika kıyılarında yaşayan Afrika penguenleri, 2004–2011 yılları arasında yaşanan ağır çevresel değişiklikler ve insan kaynaklı aşırı balıkçılık nedeniyle kitlesel açlıkla karşı karşıya kaldı.

Yeni bir araştırmaya göre bu dönemde yaklaşık 62.000 yetişkin penguen açlıktan hayatını kaybetti ve popülasyon sadece sekiz yılda %95 oranında çöktü.

Exeter Üniversitesi’nden koruma biyoloğu Richard Sherley, penguen nüfusundaki bu dramatik düşüşün küresel ölçekte de yaşandığını belirterek, türün son 30 yılda %80’e yakın gerilediğini vurguladı.

Afrika penguenleri her yıl tüy değiştirme dönemine girmeden önce yaklaşık 20 gün karada kalıyor ve bu süreçte beslenemiyor. Normalde bu döneme enerji depolayarak giren penguenler, 2004–2011 arasında ana besin kaynakları olan Sardinops sagax sardalyalarının stoklarının en yüksek seviyesinin %25’ine düşmesi nedeniyle bu rezervleri oluşturamadı.

Cape Town Çevre Bakanlığı’ndan ekolojist Robert Crawford ve ekibi, balık stoklarındaki çöküşün insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle denizdeki sıcaklık ve tuzluluk seviyelerinin bozulmasından kaynaklandığını tespit etti. Aynı dönemde sardalya avcılığı oranı %80’e kadar çıktı, bu da açlık krizini daha da derinleştirdi.

1
