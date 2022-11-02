6+1'li masada "Cumhuriyet" krizi! HDP'li Buldan İP'lilerin hedefinde

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Grup toplantısında, "Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz." dedi.

İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Buldan'a yönelik bir kınama mesajı yayınladı.

İP'li Zorlu, "İyi Parti olarak Cumhuriyetimize yönelik hadsiz ifadeleri temelden reddediyor ve kınıyoruz. Milletimizin huzurunda bir kez daha vurguluyoruz ki Cumhuriyet, farklılıkların zenginliği ve yönetimi esasına dayanmaktadır." dedi.

İP'li Zorlu açıklamasına şöyle devam etti:

Etnik kökeni, dini inancı ve mezhebi ne olursa olsun tüm vatandaşlarımız Cumhuriyet şemsiyesi altında eşit birer yurttaş hâlinde yaşama hak ve iradesine sahiptir.

Birlik ve beraberliğimizi bozmaya ve mevcut kutuplaşma iklimini kuvvetlendirmeye dönük böylesine art niyetli, haksız, temelsiz suçlama ve saldırıların daima karşısında olacağımızın bilinmesini isteriz.

Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm istiklal kahramanlarımızı bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.