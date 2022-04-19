Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu bugünkü "6+1’li ittifak ne yapsa boş, 2023’de anaları ağlayacak!" başlıklı yazısında Millet İttifakı'nın çaresizliğini anlattı.

Yazıda ittifak üyesi Temel Karamollaoğlu'nun 'Millete İttifakı içinde 3. ittifak olabilir' açıklamasına değinen Karahasanoğlu, ittifakın farklı seçeneklerle seçmeni aldamak CHP'ye oy vermeyen muhafazakar seçmeni kandırmak için kurduğu planları deşifre etti.



İşte o yazı;

Temel bey, “3. ittifak olabilir” dedi..

Kemal bey, “Görüşmemiz lazım” dedi..

Temel bey düzeltti: “Millet ittifakı içinde ayrıca 3. ittifak olabilir”.

Gültekin bey, “AK Parti’nin sorumluluğunu üstlenenler, adaylıkta yetkileri olamaz” dedi..

Kemal bey “Ben Gültekin beyle görüşürüm” dedi..

Gültekin bey, “Yanlış anlaşıldım, söz meclisten dışarı” dedi..

emel bey, Gültekin bey ile görüştü..

Gültekin bey, Kemal bey ile görüştü..

Süreç böyle devam ediyor..

Süreç devam ederken açıklama geliyor:

“Millet İttifakı’nın 8 seçeneği.”

Hani 88 seçenek deseler, hiç şaşırmazdım..

8’e indirmişler..

Buna da şükür..

Demişler ki, 6 parti CHP ya da İYİ Parti listeleriyle seçime girecek. Muhafazakar partiler İyi Parti ile.. Sonradan ittifaka eklemlenecek HDP ise CHP ile aynı çatı altında seçime girecek..

Daha ne ihtimaller ne ihtimaller..

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