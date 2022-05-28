6+1'in HDP'lileri Aynur Doğan'ı ayakta alkışladı! 'Milliyetçi' İP'liler ortadan kayboldu
PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan, İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne aldı. 6+1'in HDP'lileri, Doğan'ı dakikalarca ayakta alkışlarken, 'milliyetçi' İYİ Partililer ortalıktan kayboldu.
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AK Partili Derince Belediyesi'nin geçit vermediği PKK yandaşı Aynur Doğan'a, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sahip çıktı. Doğan, İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verdi.
HDP'liler ayakta alkışladı!
Almanya başta olmak üzere yurt dışındaki birçok konserinde eli kanlı terörist elebaşısı Abdullah Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan, 6+1'li ittifakın HDP'lileri tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.
CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Harbiyesi'nde şimdilik "APO" posteri açamayan HDP'liler karşısında, 6+1'in milliyetçi İP'lileri ise kayıplara karıştı.