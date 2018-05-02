61 kilogram eroin ele geçirildi

Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticaretine karşı operasyonlarını sürdürüyor.

Ekipler, Kurubaş Mahallesi'ndeki arama noktasında şüphe üzerine durdurduğu kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, aracın kasasına gizlenmiş 120 pakette 61 kilo 900 gram eroin bulundu.

Sürücü, F.O. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA